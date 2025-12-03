Ремонт важного водозаборного узла в микрорайоне Кудринка выходит на финишную прямую

По данным администрации, общая строительная готовность узла достигла 70%. Работы планируется завершить в 2025 году. Станции химической водоподготовки и очистки воды уже полностью готовы и прошли необходимые пуско-наладочные испытания. В настоящее время ведутся работы на станции второго подъема и резервуаре чистой воды. Особенностью реконструкции является необходимость поддержания штатного функционирования узла для бесперебойного водоснабжения населения.

Всего на территории Городского округа Пушкинский ведется модернизация семи водозаборных узлов. Три из них планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года, работы на остальных четырех объектах будут продолжены в следующем году. Целью мероприятий является повышение надежности системы водоснабжения.