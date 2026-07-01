Свет вернулся во все дома: как энергетики запитали Люберцы и Котельники и что осталось доделать

Энергетики компании «Россети Московский регион» полностью завершили аварийно-восстановительные работы в округах Люберцы и Котельники. Как сообщили в пресс-службе компании, в 14:53 электроснабжение вернулось ко всем потребителям, ранее обесточенным из-за технологического нарушения на подстанции.

Для подачи энергии по резервным схемам привлекались передвижные источники. Ранее, в течение первых двух часов после инцидента, специалисты оперативно запитали 80 процентов абонентов и все социально значимые объекты. Сейчас бригады продолжают ремонт поврежденного оборудования. После его завершения электроснабжение переведут на штатную схему. О ходе работ отчитался заместитель главного инженера — главный диспетчер компании Ярослав Юриков.