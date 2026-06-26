Волоколамское шоссе в Красногорске меняется к лучшему: названы участки, где станет меньше заторов

В Красногорске на транспортном штабе согласовали меры по улучшению движения на Волоколамском шоссе — одной из главных дорог округа. По данным администрации, изменения затронут сразу несколько участков, чтобы снизить заторы и повысить безопасность.

Так, у станции МЦД «Павшино» на улице Вокзальной появится правоповоротная полоса с буферными зонами при съезде с эстакады. На перекрестке Волоколамского шоссе и улицы Жуковского расширят накопительный поворотный карман.

Выезд с улицы Братьев Горожанкиных на Волоколамское шоссе в сторону Москвы станет шире, также увеличат накопительный карман при повороте в область. На пересечении Волоколамского шоссе и улицы Станционной тросовое ограждение перенесут, а за счет новой разметки обустроят правоповоротную полосу при движении из области.

Профильные службы подчеркивают, что подобные штабы позволяют оперативно выявлять проблемные точки и принимать точечные решения по оптимизации трафика.