Громкий обмен в НХЛ: «Тампа» и «Торонто» готовятся к большим переменам

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) случился громкий обмен. «Тампа-Бэй Лайтнинг» отдали ведущего защитника Даррена Рэддиша в «Торонто Мейпл Лифс» за пятый пик драфта 2026 года.

Обе команды из Атлантического дивизиона не могут быть удовлетворены минувшим сезоном и нуждаются в переменах. «Торонто» вовсе не попало в плей-офф, «Тампа» сенсационно вылетела в первом раунде от «Монреаля».

Обстоятельства обмена

30-летний Даррен Рэддиш провел сказочный минувший сезон. Он набрал 70 (22+48) очков, почти столько же, сколько за всю предыдущую карьеру. В «Тампе» защитник получал всего лишь $975 тыс. У Рэддиша истекал контракт, и «Молнии» выкатили ему невероятное соглашение на восемь лет с кэпхитом $8,5 млн.

Фото: [ ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» ]

Невероятный подъем результативности Рэддиша связан с тем, что он получил место в первом большинстве. У «Тампы» выпал из состава основной пакмувер Виктор Хедман. Обладающий мощным броском Рэддиш своим шансом воспользовался, соответственно, и его акции резко выросли.

Зачем Рэддиш нужен «Торонто»

Не секрет, что «Торонто» давно подыскивает атакующего защитника. Сообщалось, что Морган Райлли снял пункт в контракте о полном обмене. Хоккеист, проведший в «Мейпл Лифс» 13 сезонов согласился сменить команду. Рэддиш станет его заменой.

Обмен Рэддиша — шаг рискованный. Во-первых, Даррен так мощно проявил себя только в одном сезоне, во-вторых, своим ростом результативности Рэддиш во многом обязан Никите Кучерову.

Фото: [ ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» ]

«Торонто» долго выбирало нового главного тренера, проведя переговоры с двумя десятками кандидатов. В конце концов, остановились на Джиме Хиллере, ранее работавшем в «Лос-Анджелесе». Двусторонние защитника формата Рэддиша очень подходили для манеры игры «Кингз».

Какие перемены необходимы «Тампе»

В минувшем сезоне голкиипер «Тампы» Андрей Василевский взял свою вторую «Везину», а лидер команды Никита Кучеров — свой второй «Харт». При этом плей-офф показал, что команде не хватает элитных исполнителей. Совершенно очевидно, что менеджмент клуба будет искать нападающего в топ-6 и защитника-диспетчера.

В последние годы «Лайтнинг» не могли усилить состав из-за проблем с потолком зарплат. Сейчас шанс переломить ситуацию появляется. Контракт Виктора Хедмана с кэпхитом $8 млн не будет учитываться, а у нападающего Оливера Бьоркстанда с зарплатой $5,4 млн заканчивается контракт. Плюс сам потолок зарплат вырастет на $8,5 млн, до $104 млн. Суммы более чем в $20 млн должно хватить для двух мощных подписаний.