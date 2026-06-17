Артроз колена можно вылечить без операции: новая процедура облегчила боль пенсионерам

Людям с артрозом коленного сустава может помочь малоинвазивная процедура, способная надолго уменьшить боль без замены сустава. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование берлинской клиники «Шарите», опубликованное в журнале Radiology.

Метод называется эмболизация коленных артерий. Врач вводит тонкую трубку в аномальные кровеносные сосуды, образовавшиеся возле больного сустава, а затем перекрывает их крошечными желатиновыми частицами. Они уменьшают воспаление и самостоятельно растворяются через несколько часов.

В исследовании участвовали 194 человека со средним возрастом 69 лет. Обычные методы лечения не помогали им как минимум три месяца. До процедуры пациенты оценивали боль в среднем на семь баллов из десяти. Через шесть недель показатель снизился до четырех, а спустя шесть и 12 месяцев — до трех.

Участники также сообщили, что им стало легче выполнять повседневные дела, заниматься спортом и двигаться. Показатели качества жизни выросли более чем вдвое.

Ведущий автор работы, заместитель руководителя отделения интервенционной радиологии Флориан Флекенштейн, отметил, что сегодня многие пациенты оказываются между двумя вариантами: уколы уже не помогают, а операция невозможна или нежелательна.

По его мнению, процедура может не только уменьшать боль, но и замедлять развитие болезни. Однако исследование не сравнивало метод с плацебо или другой терапией, поэтому для подтверждения этого вывода потребуются дополнительные испытания.