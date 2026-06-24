Любовь к луку может рассказать о вашем здоровье: неожиданную связь нашли в генах

Люди, которым нравятся вкус и запах лука, могут реже сталкиваться с диабетом второго типа и повышенным давлением. Об этом пишет ScienceAlert со ссылкой на международное исследование, опубликованное в журнале BMC Medicine.

Ученые проанализировали генетические данные и пищевые предпочтения более 160 тыс. человек в возрасте от 37 до 73 лет. Всего они проверили 325 генов вкуса и обоняния и отношение участников к 140 продуктам.

Особое внимание привлек вариант гена обонятельного рецептора OR2T6, связанный с любовью к луку. Эту зависимость затем подтвердили на меньшей группе 25-летних участников.

После этого исследователи сопоставили тот же генетический вариант с медицинскими данными. Он оказался связан с меньшей вероятностью развития гипертонии и диабета второго типа.

Генетический эпидемиолог Университета Квинсленда Дэниел Хван объяснил, что такой подход помогает изучать питание точнее. Гены человек получает при рождении, поэтому болезнь или изменение образа жизни не могут задним числом повлиять на них, в отличие от пищевых привычек.

Метод называется менделевской рандомизацией. Однако авторы подчеркивают: результаты пока не доказывают, что употребление лука напрямую защищает от заболеваний. Связь необходимо подтвердить на более крупных и разнообразных группах.

Возможное объяснение ученые видят в биологически активных веществах лука, но главной целью работы была проверка нового способа изучения влияния питания на здоровье.