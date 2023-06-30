«Чтобы дети играли, и мама мирно жила»: айтишник из Тагила умер на СВО, защищая Родину

Часто мы слышим о том, что российские солдаты, которые героически погибли «за ленточкой», с детства мечтали стать военными, что это их призвание. Но есть среди них и совершенно мирные люди. Одним из таких был Инвер Турищев из Нижнего Тагила.

Мама Инвера — Людмила Тишкина — гордится своим ребенком. Парень учился в обычной школе, в которой она работала учителем. По словам матери, в любом коллективе Инвер старался оберегать слабых, неуверенных в себе — тех, кому была нужна помощь.

Очкарик-айтишник

«Он всегда ставил какие-то высокие, но вполне выполнимые планки. Был старостой класса, потом группы в институте. Быть настоящим другом 24/7, и у него все получалось органично. В этом был весь он. Своим делом он выбрал IT-сферу, программирование увлекало его, давалось легко», — улыбается Тишкина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мать всегда говорила сыну, что учеба очень важна, так как является трамплином в выборе профессии. Таким и стал Турищев. Работоспособность и ответственность были у него на максимуме. Парень стал спикером всероссийских соревнований по программированию и организатором форума для разработчиков в родном городе. По всем параметрам — талантливый и умный парень.

«Закончил школу с отличием, а потом и факультет естествознания, математики и информатики в Нижнетагильском педуниверситете с красным дипломом. Защищал диплом и одновременно учился в автошколе, а еще закончил школу радистов. Смеялся: «Зрение плохое, придется наощупь служить». Вообще юмор — это второе имя моего сына», — признает Людмила.

Фото: [ из личного архива Людмилы Тишкиной ]

У Инвера была возможность не ходить в армию, но он посчитал ее проявлением слабости мужчины, продолжает мать. Все друзья шли, пошел и он. Через три недели на курсах молодого бойца парень сообщил, что заключит контракт, что отношение к службе в ВС РФ по контракту более серьезное, чем к срочной.

От учебы к военной службе

«Я всячески отговаривала. Но он усыпил мою бдительность тем, что «горячих точек нет», служба спокойная. Это был июль 2021 года», — вспоминает женщина.

Турищев попал в 90-ю гвардейскую танковую дивизию, 400-й гвардейский артиллерийский полк. Но в роте обеспечения не хватало айтишников, поэтому Инвера назначили помощником начальника службы ГСМ (горюче-смазочных материалов).

С декабря 2021-го года в составе своего дивизиона парень поехал в командировку в Брянскую область. Все время говорил, чтобы за него не волновались, так как это обычные будни службы. Но началась СВО. 24 февраля он попал на Украину, Черниговскую область. Потом Красный Лиман — бойцы дошли до ДНР.

«Было очень страшно. Жизнь превратилась в сплошное ожидание коротких SMS: «Я жив». В конце июля сын приехал в отпуск. Боже, семь дней мирной жизни! И тут я увидела не моего мальчишку, а молодого мужчину. Глаза, которые из смеющихся превратились в глаза, видевшие много горя», — удивляется своему открытию наша собеседница.

Фото: [ из личного архива Людмилы Тишкиной ]

Чтобы дети играли, и мама мирно жила

По словам Людмилы, она поняла, что ее сын — настоящий мужчина: не ноющий, не пугающий рассказами об ужасах сражений, а успокаивающий: «Мама, это просто служба. Да, там опасно, но мы выполним свои задачи и вернемся».

В Нижнем Тагиле тогда построили новую набережную, и в последний день отпуска мама с сыном гуляли там. Ребята играли в баскетбол. Женщина обратила внимание на это. Посмотрела на своего уставшего, измотанного ребенка и сказала: «Вот вы там, а здесь ребята мирно играют». Тогда Инвер ответил: «Мы там, чтобы они мирно играли, а ты мирно жила».

«После его отъезда я отправляла фотографии салюта со дня города, а сыночек написал: «Я очень люблю наш город, люблю Россию, люблю вас!». Я лишь умоляла его выжить», — вздыхает мать.

На СВО Турищев на стареньком «Урале» 1982 года загружал, учитывал, перевозил топливо для российских гаубиц. Без топлива техника небоеспособна. Инвер — мирный человек — ответственно выполнял свою работу. Но именно в армии решил связать свою дальнейшую жизнь с ней. Решил поступать в академию имени Жукова.

«При жизни за мужество и героизм отмечен благодарностью Верховного главнокомандующего и медалью Жукова. Не уверена, знал ли он о них, потому что получила я их уже после его гибели. Мне позвонили 18 сентября и сообщили, что сын и еще трое ребят поехали за отремонтированным блоком на базу в Херсонской области и попали под артобстрел HIMARS, погиб только он», — говорит Тишкина.

Не стало мирного, веселого человека, настоящего патриота России.

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