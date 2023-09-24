«Думала, что это все неправда»: жена разведчика СВО отказывалась верить в гибель мужа

Отважный воин, разведчик Иван Баннов погиб на спецоперации при выполнении служебного и человеческого долга. Он ринулся спасть товарищей, которые попали в засаду, и погиб сам. Родные и земляки всегда будут помнить бойца и гордиться им.

Жена военнослужащего, Таня, рассказала, что Баннов выбрал свой путь с детства. Для мальчика стало мечтой — носить форму и быть военным либо полицейским.

По стопам прадеда

Иван родился в городе Игарка Красноярского края. Своей необычной внешностью он обязан родителям: русский папа полюбил эвенку, коренную жительницу Восточной Сибири. Прадедушка по маминой линии участвовал в боях в Великую Отечественную войну, и в родном городе Банновых даже стоит памятник в его честь.

«Ванин прадедушка был летчиком и погиб. Вот почему, как я понимаю, это желание быть военным идет с детства. Он хотел пойти по стопам героя», — считает жена Ивана Таня.

Ване с детства нравился бокс. Так он готовил свое тело к будущим свершениям. После школы парень закончил училище по специальности «автомеханик» и призвался на срочную службу в город Омск. Баннов попал в десантный учебный центр, и, конечно, в воздушно-десантных войсках новобранцу очень понравилось.

После того, как Иван закончил срочку, он отработал где-то полгода в службе судебных приставов в Омске, а потом оставил заявку в военкомате, что хочет продолжить контрактную службу. Ему предложили пойти в спецназ ГРУ на Северном Кавказе, и Баннов согласился.

«Так мой будущий муж приехал к нам, в город Прохладный в Кабардино-Балкарию. Служа контрактником здесь, он побывал в Крыму в 2014 году, участвовал в двух операциях в Сирии и, наконец, отправился на Украину. У него было больше двухсот прыжков с парашютом, Ваня был смелым человеком», — отмечает Таня в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ из личного архива семьи Банновых ]

Покорил напором

Таня навсегда запомнила тот день в 2013 году, когда в кафе к ней подошел симпатичный военный. Она сидела за столиком с подругой, а солдаты по соседству отмечали День спецназа.

«Иван весь вечер сидел и мне улыбался, а потом подошел познакомиться. Он мне сразу понравился. Я люблю таких мужчин, которые, если сказали мое, значит мое. Этим и покорил. Когда мы начали общаться, было такое ощущение, как будто я его сто лет знаю», — признается Таня.

На свидание без букета цветов Баннов никогда не приходил. В 2015 году у пары родился сын, а спустя год Таня и Ваня оформили отношения.

По словам жены, Иван был очень добрым и общительным человеком, который мог к себе расположить любого. Неудивительно, что у парня было много друзей, в том числе и среди командиров. Со всеми парень умудрялся поддерживать хорошие отношения.

«Если кто позвонит и попросит помочь, Ваня приедет и всегда поможет. Никогда никому не отказывал», — отмечает наша собеседница.

Уход на СВО

Баннов ушел на спецоперацию в марте 2022 года, когда уже служил в части спецназа и занимался обслуживанием парашютов. Он быстро собрался, сказал жене: «Там мои пацаны. Я не могу сидеть в тылу. Я должен быть там», собрался и ушел.

«Я его не уговаривала. Просто я знала, если он решил, значит, он это в любом случае сделает. Когда он ушел, мы переписывались. Муж стал разведчиком, отправлялся на пятидневные выходы. Бывало, созванивались, когда он не был на задании. Сначала он был в Луганске. Потом их перевели в Попасную и периодически переезжали», — говорит Баннова.

Фото: [ из личного архива семьи Банновых ]

Когда связи не было, Таня набирала номера сослуживцев мужа и узнавала все через них. Обычно ей отвечали, что все в порядке, ушел на задание. Иногда Иван сам через друзей передавал супруге приветы.

Но однажды девушке пришли дурные вести. Боец не вернулся с задания в Луганской Народной Республике 16 июня 2022 года. Его товарищи попали в засаду, Иван хотел спасти их, но сам погиб. Спустя два дня приехали люди из части и сказали родственникам. Вечером Тане написали, что Вани больше нет.

«Когда мне сообщили, я не поверила и думала, что это все неправда. Сыну страшную информацию доносил психолог, я сразу призналась: «Я не смогу». Максим знает, что папы нет. Он рисует ему картинки. Мы носим их на кладбище. Первые полгода мое состояние было не описать словами. Сейчас уже полегче: отвлекают работа, дети», — делится Баннова.

Конечно, жене не хватает супружеского плеча и Ваниных непринужденных разговоров. Периодически накатывает тоска. Но мозг убегает от невыносимой реальности, убеждая девушку в том, что Ваня будто бы в командировке, и просто нет связи.

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