«Дали на размышление сутки»: мать бойца СВО выяснила, как тот попал на фронт

Гибель бойца Станислава Марченко на передовой стала большим ударом для его матери Марины. Женщина получила гроб с телом сына, но до недавнего времени не знала, как Стас ушел на фронт, как погиб. Она выяснила подробности лишь недавно.

Мы уже писали историю этого солдата из Удмуртии, который отправился на передовую в рядах ЧВК «Вагнер». Больше девяти месяцев безутешная мать искала информацию через группы в соцсетях, знакомых и тех, кто вернулся из отряда сына.

«Вернулись только 100 человек: 46 убиты и трое тяжело раненых. Наконец, нашелся наш земляк, который отправлялся с сыном на СВО. Он рассказал мне, что еще один знакомый видел Стаса. Оказалось, был сильный обстрел, везде летали мины и кружили беспилотники. Стас был в окопе с двумя парнями 19 и 20 лет», — отметила Марина Марченко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Бойцы сидели втроем, продолжила женщина, когда очень близко к ним прилетел и взорвался снаряд. Солдаты оставались в живых буквально минуту, а потом погибли.

«Другой вопрос, который меня мучил, не заставили ли моего сына идти на фронт насильно. Я выяснила, что в колонию приехал глава ЧВК Пригожин и его представители. Заключенным объявили, что им полагается. Дали на размышление сутки, а на следующий день мой сын сказал другу: «Все, я решил, я пойду!», и на следующий день он подписал контракт», — вздохнула наша собеседница.

В итоге 10 октября 2022 года новобранцев вывезли, а 18-го числа Марченко позвонил маме и сообщил, что уже на Украине. А 12-го ноября он уже погиб.

Ранее мы рассказывали, как Стас приходил к маме во сне.