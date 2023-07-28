«Контузия, восстановление и снова в строй»: жена донбасского ополченца уже девять лет ждет мужа с фронта

Диана Погалова родилась и живет в Донецке. Девушку воспитывала бабушка Лиля, ведь после смерти матери она осталась круглой сиротой в свои девять лет. В ДНР Диана училась, работала, вышла замуж и родила дочь. Но жизнь заставила ее побыть переселенцем, а потом вернуться на родину.

Муж Дианы Вадим, как и многие другие мужчины Донбасса, служил еще в 2014-м году, но из-за контузии выбыл из строя.

Долго не решалась уехать

«С самого начала СВО Вадим снова отправился сражаться. Я же с полуторагодовалой дочкой еще два месяца оставалась в Донецке, в Петровском районе. Там были сильнейшие обстрелы, было очень страшно. Просто невозможно было приготовить поесть, а про сон я вообще молчу», — говорит Диана корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Девушка признается, что ей было страшно за ребенка. Но она оставалась на месте, потому что была надежда, что муж вот-вот вернется. Причем бабушка Дианы уехала еще при первой эвакуации людей. Она уговаривала внучку, просила поехать с ней, но та сказала, что мужа не оставит. На тот момент он еще был дома с женой и ребенком.

Но, посидев в этом аду, Диана решила собрать документы и все, что нужно для малышки, в маленький чемодан, взять билеты и поехать в Воронеж к бабушке, в пункт временного размещения (ПВР).

«ПВР находится в селе Чертовицы, в санатории им. Дзержинского. Сейчас там живут 400 человек, в основном старики и мамы с детьми. Людей размещают в комнатах от двух до пяти человек. В каждой есть ванная и туалет, холодильник и телевизор. Питание трехразовое. Не особо вкусное, но спасибо и на этом», — делится впечатлениями девушка.

Фото: [ из личного архива Дианы Погаловой ]

Встреча с ангелом

В Воронеже Диана с дочкой Агнией пробыли восемь месяцев. По пути туда в автобусе Погалова познакомилась с волонтером Натальей, которую наша собеседница зовет «ангелом, посланным с небес в нужный момент жизни». Вскоре Диана сама стала активисткой, присоединилась к движению «Донбасс своих не бросает».

«Тогда я удивилась, как обычные люди собирали для всех нас вещи, химию, делали для детей сладкие столы, обеспечивали бабушек лекарствами. Я им очень благодарна! Но мой муж Вадим все так же продолжал свой нелегкий путь воина. И тут случилось первое раннее, столько вопросов хотелось задать, но он просто сказал: «Я живой, везут в больницу», — вспоминает Погалова.

Эмоции захлестнули молодую мать. Как говорит Диана, она все время думала: «Он далеко, ему плохо. Чем помочь и что я вообще могу сделать?». Выяснилось, что у Вадима контузия, осколочное ранение в голову.

«Тут я четко понимаю, что мы ему нужны рядом. Собираю чемодан, и мы с дочкой выезжаем. Спустя два месяца реабилитации в больнице ему надо было возвращаться обратно на фронт. Мы же сняли квартиру в самом тылу и поселились тут», — объясняет свое решение Диана.

Фото: [ из личного архива Дианы Погаловой ]

«Говорю, что это гром»

Девушка стала помогать ребятам техникой, вещами и еще многим, что им было необходимо. Все это делалось с помощью людей через чаты волонтеров. Общественная работа шла в постоянных мыслях о муже.

«И вот в феврале этого года — второе ранение. Больница, врачи, лекарства, заикания, психрасстройство. Вадим просто не мог есть. Опять контузия многочисленная и ссадины. В итоге, пять месяцев восстановления и снова в строй. Мне очень страшно», — признает активистка.

Дочке Дианы и Вадима сейчас 2,7 года. Агния уже знает, что если где-то бахнуло, то нужно бежать скорее к маме и закрывать уши.

«Я ей говорю, что это просто гром, и что скоро пойдет дождик. Она еще очень маленькая, не хочу ее травмировать рассказами. О папе она знает, что он на работе и приедет, когда будут выходные. Она очень скучает по нему», — делится Диана.

Каждый день Агния спрашивает про папу, но приезда приходится ждать очень долго. Связь не всегда есть. В основном супруги общаются сообщениями. Этого, конечно, очень мало. Но верная Диана не падает духом и желает всем, кто ждет родных с фронта, того же.

«Каждая женщина, которая ждет своего мужчину, по сути уже герой. Мужчины — это защита, вера в лучшее будущее. Ситуация на фронте неспокойная, ребятам нужна наша помощь и поддержка, они очень ждут технику, сети и даже пару вязанных носков или письма детей. Только сплотившись, мы становимся настоящей силой!» — уверена девушка.

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