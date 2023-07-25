«Стыдно под старость так себя вести»: детям погибшего бойца СВО не достались деньги из-за корыстного деда

Иван Савкин был среди тех, кто отдал жизнь за свою Родину на СВО. У молодого отца из Свердловской области осталось двое детей. Правда, им из компенсации за гибель бойца не досталось ничего. Все забрал их дедушка, отец Ивана. Теперь мать солдата просит бывшего мужа помочь внукам.

Мать и детей бойца не могли найти

Иван отправился на фронт прямо из колонии. Но дети, благодаря родне, знают о своем отце. Ради маленьких Богдана и Эмилии Савкин и пошел на передовую: он хотел, чтобы его запомнили героем. Но после его смерти в семье лишь поселился раздор.

Алена Мещерякова, мать Ивана, отметила в разговоре с нашим корреспондентом, что ее бывший муж получил все выплаты после гибели сына, а внукам «ни копейки не дал», хотя они прямые наследники Ивана.

«Так получилось, потому что военные нашли бывшего мужа в Восточном, где был прописал Иван, и ему сообщили о гибели, вручили награды и деньги. Со мной не могли связаться: Ваня жил с нами в Пышме, но адрес никто не знал. Ладно хоть внукам пенсию дали оформить по потере. Хотя по справедливости все должно достаться детям», — считает Алена.

Как говорит Мещерякова, в ЧВК, где служил ее сын, деньги выдают сразу после отчета по похоронам. Тогда Алена об этом не задумывалась.

«Я узнала, что Ивана хотят хоронить у отца, а не у нас, хотя он жил и работал здесь. Переборов в себе все принципы, я нашла номер бабушки и позвонила первый раз за 13 лет. Я не просто уговаривала их, я умоляла, чтобы сын был похоронен по месту жительства, рядом с родными. Два дня упрашивала, чтобы достойно проститься с сыном», — говорит наша собеседница.

Из миллионов дети не получили ни рубля

Ивана сперва привезли в Восточный, продолжает женщина, но раз он там не жил, с ним практически никто и не подошел проститься. По ее словам, в местном клубе в прощании с Иваном отказали, мотивируя решение тем, что он бывший зэк.

Потом гроб привезли в Пышму. Народу было очень много: друзья, родные, глава администрации Пышмы, глава Ощепковской администрации, представители школы, учителя, ветераны Афганистана, Чечни и казаки. Все неравнодушные люди, все, кто знал Ивана.

Пока Мещерякова ждала тело сына, отец и бабушка погибшего бойца попросили у Алены и ее дочери чеки о том, что они покупали гроб, венки и прочее необходимое для похорон.

«Сказали, для отчета за погребение. Мы отдали, не задумываясь, нам-то зачем. Совсем не до этого было. А бывшему мужу тем временем выдали деньги сразу с наградами», — говорит Мещерякова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Как отмечает Алена, речь идет о немалых средствах. Когда она звонила в ЧВК, ей ответили, что все выплаты произведены в полном объеме: на захоронение — 100 тыс. рублей, зарплата за месяц пребывания на фронте — 240 тыс. рублей, а страховая часть за гибель — пять миллионов.

Теперь Мещеряковой остается лишь просить бывшего мужа немного поделиться с внуками. В соцсетях она написала к нему обращение с призывом купить квартиру детям погибшего сына.

«У Богдана была бы хоть какая-то память об отце. Ради своего сына он погиб. Стыдно под старость так себя вести!» — написала женщина.

О трудном детстве и гибели Ивана Савкина читайте здесь.