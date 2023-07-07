«Летом собирался жениться»: десантник погиб на третий день спецоперации под обстрелом ВСУ

Анатолий Сотников из Читы родился в многодетной семье, был самым младшим ребенком. Но характер у парня был такой, что его две сестры воспринимали его старшим. Одна из них, Елена Сотникова, рассказала нашему журналисту, как Анатолий погиб на фронте.

Анатолий не дожил и до 20 лет. Однако с детства он был одним из тех людей, в которых, как говорят в Чите, «слишком много мужика». Толя рос обычным, спокойным, ответственным парнем. Занимался греко-римской борьбой.

Запомнились сильные, большие руки

«К нему всегда тянулись люди, просили о помощи. Дети прибегали отремонтировать велосипед или еще что-то. Никому не отказывал, всегда помогал. Даже после его гибели детвора до сих пор приходит к нему за подмогой, не осознавая, что его больше нет», — грустно улыбается Елена в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Для семьи Толик всегда был надежной опорой. Это был брат, который заступится, когда нужно. Он очень уважал родителей, с ним никогда не было проблем, продолжает сестра.

«Поведение даже в маленьком возрасте было мужское. Если он гулял с ребятами, всегда выделялся, говорили: «Идет коренастый мужичок». В школе его первому учителю и многим другим казалось, что он очень взрослый для своих лет. Запомнились очень сильные, большие руки», — делится впечатлениями Сотникова.

Во втором классе мальчик начал заниматься спортом и всем казалось, что растет он очень быстро. Анатолий никогда не жаловался и старался решать любые дела сам.

«Отношения у меня с ним с самого детства были отличные. Когда вырос и появилась первая любовь, многим делился со мной. Подруга детства в старшем возрасте стала его девушкой. Она до сих пор говорит о том, что не найдет больше такого, как Толя. Мы вместе с ним радовались и грустили», — признается сестра.

Фото: [ из личного архива семьи Сотниковых. Анатолий и его сестра Елена. ]

Сбылась мечта детства

С младых ногтей Толик мечтал служить в ВДВ. Мечта детства исполнилась в 2021 году. Он отправился служить в 11-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. В июне 2021-го года он ушел служить в армию по срочной службе, а спустя полгода подписал контракт.

«Звонил из армии домой всегда счастливый, с таким позитивом рассказывал о том, чему научился, как совершил свой первый прыжок с парашютом. Как получил звание ефрейтор. Когда ему дали должность «заместитель командира боевой машины, оператор-наводчик» счастью не было предела», — улыбается Елена.

В декабре 2021 года родные видели Анатолия в последний раз, когда он приезжал в отпуск. Напоследок он потискал обожаемую племянницу, дочку Елены. Девочка называла Толю «няня». Он дурачился с ней, учил танцевать и бороться. Гулял с ней и пел песни.

Своих детей у Анатолия не было, он только планировал свою жизнь. Но и в свои 19 лет он уже задумывался о семье. Летом 2022 года должна была состояться свадьба, но парень погиб.

«Перед тем, как отправиться на СВО, брат звонил, но ничего никому не сказал об этом. Последние слова были: «Все будет хорошо, всех люблю, целую, обнимаю». И связь оборвалась. В марте нам сообщили о том, что Толя погиб. Мы не хотели верить. Все внутри разрывалось», — скорбит Елена.

Фото: [ из личного архива семьи Сотниковых ]

Отдал жизнь за людей

Долгое время Сотниковы искали людей, которые могли бы рассказать о том, что случилось. Позже Лена нашла человека, который был с Толей в тот роковой день, 26 февраля. Сослуживец повторял, что тогда российские солдаты попали под минометный обстрел. У них сломалась БМП на дороге в Херсоне. Под этим обстрелом бойцы отремонтировали машину и, отстреливаясь, отправились дальше, но уехать не удалось.

«Со слов сослуживца, Толик вообще не боялся и был уверен, что все будет хорошо. Товарищи из-за этого тоже верили в лучшее. Ни разу Толя не показал страха. Главный подвиг моего брата в том, что он отдал свою жизнь за Родину, за нас, за людей», — считает сестра.

Ефрейтора Сотникова наградили орденом Мужества посмертно. До сих пор к нему приходят друзья, чтобы почтить память, и дети — с просьбой починить велосипед. Но уже никого не находят.

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