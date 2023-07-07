«Было ощущение, что он что-то знал»: разведчик СВО погиб, не дождавшись рождения дочери

Ярослав Пономаренко был разведчиком. Родные почти ничего не знают о его работе, что неудивительно с такой специальностью и грифами секретности. Он сражался на спецоперации с первых дней, но на фронте ему удалось продержаться недолго: боец погиб спустя две недели после начала СВО.

Ярослав вырос в Искитиме — городе в Новосибирской области. Сибиряк, он с детства занимался спортом: лыжами и борьбой. Успел покорить Эльбрус. Как рассказывает его мать Инна Зайцева, ее сын ходил в школу искусств и в школьные годы очень хорошо играл на гитаре. Любил младшего брата Влада.

Маму с женой пожалел

После школы Ярослав поступил в Новосибирское высшее военное общевойсковое командное училище. А на 4-ом курсе он женился на прекрасной девушке Алине.

«После выпуска по распределению сын попал в танковую дивизию, в отдельную разведроту в Чебаркуль, и стал командиром взвода. Там жили с супругой три года. Ярослав работал. Наш молодой лейтенант обучил три выпуска ребят-срочников», — рассказывает Инна журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Срочники его уважали. Многие позже лично познакомились с семьей любимого офицера, когда явились на похороны. Правда, хотели по другому поводу приехать, сюрприз командиру сделать, но сложилось иначе.

Алина, жена Ярослава, была на пятом месяце беременности, когда муж уехал «в командировку». Так он сказал, когда уходил на спецоперацию. Заявленная командировка должна была продлиться пять месяцев.

«Мой младший сын Влад встречал новый 2022-ой год у Ярослава и Алины. Владу на тот момент было 19 лет. И Ярослав по секрету сказал брату, куда поехал, а нас — маму с женой — пожалел», — вздыхает Зайцева.

«Мама, звоните куда-нибудь!»

Ярослав покинул дом 22-го января вместе с другими ребятами-контрактниками. Это число Инна считает каким-то магическим: слишком уж много совпадений с ним связано. Ушел на фронт 22-го числа 2022 года, и похоронили его тоже 22-го. Только уже марта.

Пономаренко отмечал свой день рождения 25 февраля. Тогда он с группой был на задании. Когда вернулся, он позвонил жене и сказал, что любит ее, чтобы она думала об их дочери и ждала. Сказал, что обязательно вернется.

«Когда он уходил, им уже сказали, что у них будет дочка. Вместе с Алиной они дали ей имя: Кира Ярославовна. Он мне позвонил и просил, чтобы я присмотрела за Алиной, помогла ей, проводила ее в роддом. Было ощущение, что он что-то знал», — делится Инна Ивановна.

Когда Ярослав перестал выходить на связь, родные забили во все колокола. А потом, ночью 13-го марта, Зайцевой позвонила невестка. Беременная Алина была дома в Чебаркуле и сказала свекрови: «Мама, звоните куда-нибудь, мне сообщили, что Ярослав погиб».

«Вероятно, ребята со второй группы ей передали, и как раз в этот день Алина попала на сохранение в больницу. Я очень за нее переживала. Мы все время были на связи. Слава Богу, все обошлось. Она сильная девочка», — говорит Зайцева.

Наша собеседница приехала на работу и стала обзванивать все больницы, все морги, госпитали. Везде сказали, что такого нет.

«В Минобороны говорили, что Ярик жив-здоров, находится на территории Украины, выполняет свое задание. А пятнадцатого числа мне позвонил бывший муж, папа Ярослава и Влада, и сообщил, что сына у нас больше нет», — вздыхает Инна Ивановна.

Дочка вся в папу

Разведчик погиб от разрывной пули 9 марта 2022 года. Тело Ярослава привезли родным 21-го марта. На другой день его похоронили в Новосибирске на военном кладбище со всеми почестями, как положено герою. По словам Инны, было очень много ребят со школы, приезжали срочники, друзья.

А 29 июня у Ярослава родилась дочка, которая очень похожа на своего отца.

«Я знала, что она будет похожа на сына, он очень ее хотел. Просто копия. Ей недавно исполнился годик. Я думаю, что мой сын был бы замечательным отцом. А погиб, едва исполнилось 24 года, не успел пожить», — сокрушается женщина.

Невестке родители Ярослава старались помогать. Сразу приобрели квартиру там, где она хотела, в новостройке и с евроремонтом. В общем, сделали все, что нужно для жизни вдовы бойца и его дочки.

«Три года они прожили в любви и согласии. Ярик всегда этого хотел. Ждал дочь и любил свою жену. Всегда мне говорил, что это его мир. Он всегда берег свой мир. Вот и мы постарались сделать все для того, чтобы все было хорошо», — отмечает Зайцева.

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