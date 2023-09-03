«Материнское сердце не почувствовало»: десантник втайне от родных отправился на спецоперацию

Десантник Данил Балаклейский немного не дожил до своего 21 года. Он родился в городе Ижевске. Как говорит мама парня Екатерина, у них была обычная, простая семья. А Данил был желанным ребенком, первенцем.

По словам Екатерины, ее сын в школе был настолько активным ребенком, что его знали все ребята с первого класса по одиннадцатый, и все уважали.

Ушел за штанами, пришел с питомцем

«В школе ребятня обязательно обращалась к Данечке, чтобы он мог рассудить всех, примирить и со всеми поговорить. У нас на районе Данил тоже был известной личностью. Он никогда не пройдет мимо тех, кому нужна помощь, всегда всем поможет», — отмечает Балаклейская в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мальчик очень любил животных, продолжает женщина. И кого только он ни притаскивал домой! В разное время у Данила побывали и белочки, и шиншиллы, и хомячки, и кошки.

«А однажды, уже классе в девятом, сын сказал: «Мам, там в магазине распродажа, такие классные штаны! Дай, пожалуйста, денег». Я дала. Данил ушел за штанами, а пришел с собакой. Купил немецкого боксера, назвал его Тайсоном, так он теперь с нами и живет. Этот Тайсон стал, как сыночек. Это все, что осталось от Данила», — говорит Екатерина.

Другой случай из юности произошел, когда парень с ребятами проезжал на машине по частному сектору. Вдруг увидели, что там пожар и остановились. Данил бросился к огню, потому что услышал, что там воет собака.

«Он не раздумывая кинулся туда, хотя еще даже не подъехали пожарные. Оказалось, что пес был закрыт в гараже. И сын голыми руками отгибал эти ворота и все-таки достал оттуда эту собаку. На этом месте до сих пор стоит сгоревший дом, а я всегда, если проезжаю мимо, вспоминаю эту историю», — делится наша собеседница.

Фото: [ из личного архива семьи Балаклейских ]

Мечта — десант

После школы Данил поступил в техникум, где учился в кадетской группе морской пехоты. В техникуме парень тоже был лидером, а на День Победы он участвовал в городском параде. Наконец, после учебы пришло время идти в армию.

«В Омске сын прошел учебу, а после его распределили в Улан-Удэ, в одиннадцатую бригаду ВДВ. Там ему очень понравилось быть военным, Данил горел желанием продолжить службу, учиться и получить звание. Прямо уговаривал меня: «Мама, я хочу остаться в Улан-Удэ. Приеду в отпуск и Тайсона увезу туда», — вспоминает Балаклейская.

Сначала женщина отговаривала сына, советовала сперва дослужить срочку, а потом уже решать. Но Данил все же решил подписать контракт. После нового 2022-го года парень сообщил маме, что едет в Крым на всероссийские сборы. А потом объявили, что началась спецоперация.

«Я так переживала, но он постоянно выходил на связь и ни слова не говорил, что его отправили на фронт. Ни разу, никогда! Видимо, старался, чтобы я не волновалась и не заподозрила, что он участвует в СВО. Я до сих пор удивлена, как мое материнское сердце не почувствовало этого», — поражается Екатерина.

Ранение в голову

Как отчитались потом военные, ефрейтор Балаклейский действовал в составе тактическо-воздушного десанта. Он выполнял задачи по захвату, обороне и удержанию стратегически важного объекта. В один из дней украинцы применили атаку с воздуха: они обкладывали наших бойцов ракетной и ствольной артиллерией и запускали беспилотники со взрывчаткой.

Фото: [ из личного архива семьи Балаклейских ]

«Данил умело организовал связь командира роты с командно-наблюдательным пунктом батальона. Мой сын начал контратаку, в ходе которой уничтожили нескольких вражеских пехотинцев. А в составе батальона тактической группы он зачищал населенные пункты, и в ходе зачистки наших ребят обстреляли из минометов», — пересказывает женщина боевой путь сына.

Данил же смог вывести из-под огня артиллерии сослуживцев в укрытие, тем самым сохранил им жизнь. А когда противник попытался прорваться в тыл подразделения бригады, то парень получил смертельное ранение в голову. Это произошло 29-го мая 2022 года.

Данила Балаклейского посмертно наградили орденом Мужества. Ему навсегда осталось 20 лет.

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