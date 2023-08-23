«Он пытался меня насиловать»: мать бойца СВО вступила в битву с бывшим за наследство сына

Станислав Марченко из Удмуртии был среди тех, кто пошел на передовую из колонии, чтобы искупить вину. Парень попал в ряды «Вагнера», но продержался на взятии Артемовска всего месяц. Вскоре Стас погиб, а среди близких произошел раздор.

Родители Стаса разошлись давно, когда мальчику было восемь лет. Согласно условиям развода, муж оставил жене дочь Полину, а сына Стаса забрал на воспитание себе. Мать мальчика Марина тяжело переживала тот период. И немудрено — причиной разрыва стала измена супруга. И не с кем-то, а с ее родной сестрой!

Угрожал поджечь дом

«Со стороны бывшего были угрозы, он пытался меня насиловать. Ребенку я не могла в то время объяснить, что вообще во взрослой жизни такое бывает, он был маленький. Мне хотелось с одной стороны и наказать мужа, чтобы он не гулял, а воспитывал ребенка, а с другой стороны жалко было расставаться со Стасом», — вздыхает Марина в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как объясняет наша собеседница, ей просто пришлось расстаться с мужем: она не могла с ним больше жить.

«Еще до официального развода он ко мне постоянно приходил, истязал. Он угрожал поджечь дом: «Я не дам тебе жить!», требовал отдать сына. Три года мы с ним разводились, и я решилась на его условия. Думала, потом сыночек все равно придет ко мне», — рассказывает Марченко.

Марина ждала четырнадцати лет сына. Ей казалось, что именно в этот момент он вырастет, и она ему расскажет правду. Но потом решила, что в подростковом возрасте мутить сознание тоже ни к чему и снова перенесла важную беседу. О причинах расставания с отцом женщина поведала Стасу уже после того, как тот сходил в армию.

Фото: [ из личного архива Марины Марченко ]

Другая семья

По словам нашей собеседницы, ее бывший супруг вскоре устроил свою личную жизнь. На сестре жены он не женился, потому что это была, скорее всего, «разовая акция».

«Кроме нее, конечно, были еще и другие женщины. Он женился на молодой женщине, у них уже есть две общих дочки: одной десять лет, другой — восемь. Наверное, сейчас он изменился. Я не скажу, что был он такой плохой, но в плане секса, похоже, все мужчины такие. Хотя сравнивать не надо, все мы разные», — говорит Марина.

Новая семья недавно построила дом. Купили машины. Видимо, сделали это все на деньги, которые выплатили после смерти Стаса, размышляет Марина.

«С подросткового возраста Стас жил с бабушкой, матерью бывшего мужа. Мы с ней общались, я постоянно ходила в их дом. Мы там раньше жили и там появился у нас Стас, а потом мы купили квартиру и переехали. И так он жил: бабушка рядом, а мамы нет, папы нет. Бабушка рассказывала, что он закрывался в комнате и сидел в интернете», — вздыхает Марченко.

Без родительской ласки и любви ребенок ушел в себя. После профучилища Стас успел сходить в армию, а потом встретился с однокурсником, который привлек Станислава к продаже наркотиков.

Фото: [ из личного архива Марины Марченко ]

Не поделили деньги

Горе-торговцев арестовали и посадили в колонию. Пробыв несколько месяцев за решеткой, парень решил идти на фронт добровольцем, когда пришли представители ЧВК. В октябре он ушел на передовую, а в ноябре уже погиб.

«Я сама искала везде, что случилось с сыном, а бывший муж мне ничего не сообщал. Я ему позвонила, но он сказал, что за телом они поедут сами, забрали они его тоже сами. Документы получили без меня. Кроме свидетельства о смерти, которого я ждала два месяца, у меня ничего нет. И денег тоже, хотя у нас с бывшим еще есть общая дочь», — возмущается Марченко.

Известно, что за гибель бойца на передовой ЧВК выплачивают страховку – пять млн рублей, плюс расходы на похороны и зарплата за работу на передовой. Но мать бойца не получила ни копейки.

«Муж до сих пор говорит, что не получал никаких денег. Сейчас нас ждет уже второй суд, а мне даже доказать нечем, что «Вагнер» дал отцу Стаса наличные. И даже сослуживец сына отказался рассказать, что у них есть выплаты, потому что подписал документы о неразглашении. Единственное, в частной беседе бывший муж рассказал про деньги мужчине, который тоже потерял сына. На него одна надежда, что он пойдет свидетелем», — резюмирует мать бойца.

Ранее мать рассказала о последнем разговоре с сыном на СВО.