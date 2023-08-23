«Не уверен, что успею еще пожить»: мать рассказала о последнем разговоре с сыном на СВО

Каждая мать ждет весточки с передовой. Первый и последний звонок Алексея Павлова с фронта его мать Людмила запомнила на всю жизнь. Он состоялся в день ее рождения.

По словам матери, 10 марта ее сын, где бы он ни находился — в сплавах по горным рекам или в армии — всегда находил возможность позвонить и поздравить ее. Уйдя на СВО, Павлов не звонил родным, поэтому надежда оставалась только на этот день.

«Я была как раз на работе в магазине. Я чувствовала и ждала, что сын наберет. И вот позвонил незнакомый номер, я быстро позвала на смену другого продавца и тут же убежала на улицу, где связь хорошая, чтобы услышать сына. Оказалось, это правда он», — говорит Людмила.

Родные поговорили, боец поздравил мать с днем рождения, а та его спросила, как он. Алексей ответил скупо: «Мама, ты сама знаешь, как тут. Но все хорошо».

«Связь была очень плохая, мы едва друг друга слышали. Но единственное, что я запомнила: «Мама, я добился в жизни всего, о чем мечтал. Я бы, наверное, еще что-то сделал, но не уверен, что успею». Я говорю: «Сына, мама с тобой! Ты сильный, ты вернешься и все будет хорошо», — вздыхает Людмила, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Алексей вскоре был сильно ранен, когда под обстрелом вытаскивал сослуживцев. Он по горящей дороге тащил одного за другим, и, когда уложил в машину последнего бойца, то слегка отклонился, и случайный осколок попал ему в голову.

«Лешу быстро погрузили в тут же машину, а потом авиацией увезли в госпиталь им. Бурденко в Москве. Там он лежал две недели, но все же умер третьего апреля 2022 года. Мне сообщили страшное восьмого апреля», — утирает слезы женщина.

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