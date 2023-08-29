«Остался без яичка»: боец СВО заработал гнойное воспаление на передовой

Не секрет, что на передовой солдатам приходится мерзнуть, мокнуть и испытывать прочие неудобства. Из-за таких испытаний организм может дать сбой. Это произошло с мобилизованным из Москвы Александром К., который в итоге лишился важного органа.

Бойцу 24 года, и в начале августа он почувствовал себя плохо.

Ночью отвезли в госпиталь

«У меня началась боль в паховой области. Я сообщил об этом командиру, но в госпиталь решили меня не отправлять. Через пять дней мне резко стало хуже, ночью я просто взвыл от боли, и тогда уже меня эвакуировали в больницу», — рассказывает К. корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Александра, его доставили в госпиталь в Белгороде. Оказалось, что в яичке начался абсцесс, то есть гнойное воспаление.

«Орган спасти не удалось, мне удалили яичко. Как сказал мне врач, второе тоже будет под угрозой, если я вернусь на передовую, и у меня вновь начнется воспаление. Мне страшно, потому что я еще молодой, детей у меня нет», — делится солдат.

Кандидат медицинских наук, автор канала «Честная урология» Марк Гадзиян поясняет, что абсцесс — это всегда итог длительного воспаления яичка.

Отцом стать сможет

«В воспалительном очаге формируется полость с гноем. Наверняка у больного была температура и боль за 5–10 дней. Сейчас же нужно делать силиконовый хороший протез, и впоследствии парень будет жить полноценной жизнью. При наличии одного яичка мужчина имеет адекватный уровень тестостерона и хорошую сперму», — отмечает Гадзиян.

Фото: [ Александр К. ]

Сегодня бойца вновь осмотрел доктор и направил в Москву. Через неделю, уже в столице, нашему собеседнику снимут швы, и он повторно пройдет военно-врачебную комиссию.

«Врач объяснил, что органа у меня теперь нет, а в Белгороде этим не занимаются: нужно пройти ВВК, где решат, возвращать меня на фронт или же комиссовать», — резюмирует Александр.

О том, как на передовой впал в кому другой боец, мы рассказывали ранее.