«Тащил на себе четыре километра»: сослуживцы спасли бойца СВО от неминуемой гибели

На передовой нет директоров и дворников — каждый мужчина превращается просто в бойца. И каждый готов подставить плечо товарищу. За свою спасенную жизнь боец с позывным Бабай говорит спасибо двум сослуживцам.

Во время одного из минных обстрелов Бабай получил серьезные ранения в область спины. В его тело вошли пять осколков и вышли через живот, задев все органы брюшной полости.

«Было больно, я упал, а меня достали пацаны прямо из-под обстрела. Сергей Пятай меня доставал и оказывал первую помощь. Он затащил меня в блиндаж, перевязал и сделал укол обезболивающего. Пятай остался на позиции, а Палыч потом еще тащил меня на себе четыре километра до эвакуации», — рассказывает Бабай журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После укола сильного обезболивающего раненый не может ходить, поэтому инъекцию делают только в крайних случаях. Но, по словам нашего собеседника, у него было серьезное поражение внутренних органов, деваться было некуда.

«В блиндаже я записывал предсмертное голосовое сообщение, пока меня перевязывали. Потом я впал в кому и очнулся уже в Питере. Сознание я потерял 6-го марта, а очнулся 10-го в реанимации. Врачи сказали, я не должен был выжить, шансов было ноль. Мне удалили селезенку», — вспоминает боец.

Мобилизованный потерял полтора литра крови, но выкарабкался. Уже в начале апреля бойца выписали из госпиталя и велели долечиваться дома.

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