«У нас вся жизнь впереди»: невеста погибшего на СВО бойца рассказала о его последнем сообщении

Заботливый брат и любящий жених, Эдуард Реунов погиб на фронте, когда ему было 24 года. Он сложил жизнь, сражаясь с нацизмом, и эта потеря отразилась не только на его семье и друзьях, но и на невесте Лизе.

Лиза Гольянова с теплотой вспоминает, как познакомилась с лучшим мужчиной своей жизни.

Любовь родом из детства

«Эдик жил в Шарьинском районе, селе Рождественском, там мы с ним и познакомились. Я сама из Костромы, а там у меня там живут бабушка и дедушка. Каждый год я приезжала туда гостить, помогать им», — рассказывает девушка корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Заезжая внучка гуляла с местными ребятами, и Эдика она знала с детства. Но он был старше Лизы, поэтому пересекались они нечасто, а летом в 2021 году что-то перевернулось.

«Нас удивительно быстро притянуло друг к другу, мы начали проводить много времени вместе и очень быстро поняли, что хотим быть парой», — признается Лиза.

Находясь так далеко друг от друга, влюбленные, к сожалению, виделись не так часто, как им хотелось бы. Эдуард приезжал к Лизе, но, конечно, они желали проводить намного больше времени вместе.

«Когда Эдик пошел на службу, и ему предложили заключить контракт с нашим 331-м полком, мы наконец-то поверили, что сможем видеться практически каждый день. Очень ждали этого, но уже через три месяца Эдик вместе с сослуживцами уехал на СВО. Наступило очень тревожное время», — вздыхает девушка.

Фото: [ Социальные сети ]

Раньше всегда отвечал

Бывало, боец не выходил на связь месяцами, а его любимая целыми сутками сидела у телефона и ждала звонка. И когда у парня появлялась возможность позвонить, часто разговоры с Лизой были об их счастливой будущей жизни.

«На фронте он был почти семь месяцев. Все это время мы говорили друг другу, что нужно немного потерпеть, а потом у нас вся жизнь впереди и мы сможем постоянно быть вместе. Но жизнь сложилась так, что я больше не смогла увидеть Эдика, и нашей мечте не суждено было сбыться», — сокрушается Гольянова.

Вечером 3-го сентября 2022 года Эдуард отправил последнее сообщение, в котором пожелал невесте спокойной ночи, прочитал ее ответ, и на этом переписка закончилась. Назавтра он уже не выходил на связь.

«Я очень переживала, написала ему сообщение, в котором задала вопрос, все ли в порядке — периодически Эдик пропадал на какое-то время, но всегда, пусть даже через долгое время, он отвечал мне на такие сообщения. Но в этот раз уже не ответил, в этот день он погиб», — говорит Лиза.

Гольянова до сих пор не завела новых отношений. Она тяжело переживает утрату любимого человека и посвящает ему стихи, которые публикует в соцсетях.

Полную историю Эдуарда Реунова читайте здесь.