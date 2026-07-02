Депутат Госдумы Толмачев встретился со студентами колледжа «Энергия» в Балашихе

Студенты подмосковного колледжа «Энергия» пообщались с депутатом Государственной думы Александром Толмачевым, задали вопросы и заручились поддержкой парламентария на будущее, сообщили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в пресс-службе депутата.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по молодежной политике Александр Толмачев посетил подразделение подмосковного колледжа «Энергия» в Балашихе.

«Колледж — одно из крупнейших образовательных учреждений в регионе, он готовит востребованных и нужных профессионалов разных специальностей», — отметил парламентарий.

Вместе с депутатом Московской областной думы Владимиром Шапкиным и депутатом горсовета Балашихи Героем России Иваном Клещеревым Александр Толмачев осмотрел учебные корпуса и помещения для практических занятий со станками и другим оборудованием.

В ходе встречи депутат Госдумы пообщался со студентами, рассказал о новых законах в поддержку молодежи, а также принял обращения. Ребята попросили о помощи в вопросах организации практики и трудоустройства. В городском округе действует несколько производственных площадок и предприятий в сфере промышленности, однако у студентов колледжа возникают трудности с прохождением стажировки и практики. Александр Толмачев сообщил, что проработает вопрос.

«На прошлой неделе в первом чтении приняли законопроект, который регулирует проведение стажировок для студентов колледжей и вузов. В основе — инициатива президента России Владимира Путина. Документ гарантирует оплату стажировки, заключение срочного трудового договора, прикрепление наставника к молодому специалисту, а также возможность продолжить работу на предприятии без испытательного срока. Студенты рассказали и трудностях с практикой и стажировкой — проведем круглый стол, за которым соберем производственников, экспертов, педагогов и самих ребят. Уладим разногласия, чтобы промышленность получила квалифицированные кадры, а молодежь — рабочие места в подмосковном регионе и сделала личный вклад в его процветание», — отметил Александр Толмачев.

Ранее сообщалось, что депутат Толмачев рассказал о ключевых направлениях нацпроекта «Молодежь и дети».