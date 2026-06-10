Дикий гость в городе: медведь гуляет по улицам Новокузнецка — видео от очевидцев

В Кемеровской области зафиксирован очередной случай выхода дикого животного к людям. Пост с информацией о происшествии появился в социальных сетях. Как сообщают очевидцы, медведя заметили в черте Новокузнецка, сообщил VSE42.RU .

Очевидцы также опубликовали кадры, на которых запечатлен лесной гость. Судя по времени публикации и комментариям, животное попало в объектив камер еще в субботу, 6 июня.

«В Орджоникидзевском районе на СПК "Славянка" замечен медведь», – сказано в тексте поста.

Жители и гости областного центра ранее также опубликовали в социальных сетях видеозаписи, на которых запечатлен медведь, появившийся в поселке Металлплощадка. На кадрах видно, как хищник совершенно спокойно и без видимой спешки передвигается по местным улицам.

По данным издания, местные жители выражают серьезную обеспокоенность. В комментариях они отмечают, что точное местонахождение косолапого в настоящий момент остается неизвестным. Граждан призывают соблюдать предельную осторожность и внимательность.

Ранее сообщалось, что следы крупного медведя нашли рядом с жилыми постройками под Звенигородом.