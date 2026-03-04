«Нога досталась мне»: житель Раменского опубликовал необычное предложение на онлайн-платформе по продаже б/у товаров

На онлайн-площадке бесплатных объявлений появился лот, способный удивить даже бывалых коллекционеров. Житель Раменского выставил на продажу настоящую ногу слона высотой 80 сантиметров. За экзотический трофей просят 35 тыс. руб., сообщил REGIONS.

Как указано в описании, внутри изделие укреплено каркасом из стекловолокна, поэтому использовать его можно по-разному. Ранее нога служила подставкой для зонтов, но новый владелец волен превратить ее в кашпо для растений или оригинальный арт-объект для прихожей.

Фото: [ городская доска объявлений ]

«Работаю на человека, чей отец в свое время сильно увлекался охотой и сафари. Была задача освободить загородный дом, сыну вся эта история с чучелами, черепами и рогами неинтересна, так что нога досталась мне», — написал продавец.

Для тех, кто застал советскую эпоху, подобные вещи — напоминание о времени, когда сафари в Африке были доступны лишь избранным. В 1970–1980-х годах слоновьи ноги нередко переделывали в пуфики или подставки, и это считалось признаком роскоши и статуса.

Ранее сообщалось, что на «Авито» в Москве выставили на продажу редчайший Porsche 911 за 25 млн руб.