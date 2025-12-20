ДТП оставило без отопления 7 тыс. жителей Приморья: восстановление займет два дня

Прокуратура Приморского края проводит проверку по факту аварии на сетях теплоснабжения в Находке, сообщил телеграм-канал ведомства.

По информации ведомства, в ночь на 20 декабря произошло ДТП. В результате аварии повреждена магистральная теплотрасса. Прибывшие на место инцидента специалисты приняли решение об отключении теплоснабжения более 50 жилых домов и социальных учреждений. Меры приняты для обеспечения условий для выполнения ремонтных работ.

«В результате без надлежащего теплоснабжения остались более 7 тыс. жителей города», — указано в сообщении ведомства.

На место происшествия прибыл прокурор города Находки Сергей Обухов. Прокуратура взяла под свой контроль процесс проведения аварийно-восстановительных работ. Также надзорный орган держит на особом контроле вопросы обеспечения перерасчета платы за коммунальные услуги для пострадавших, возмещения ущерба с виновника дорожно-транспортного происшествия и полного восстановления нарушенных прав граждан. Главная задача на данном этапе — практическое устранение всех последствий аварии.

Пресс-служба администрации города опубликовала заявление относительно инцидента, сообщил «Коммерсантъ». Тимур Магинский высказал мнение, что на ремонтные работы понадобятся сутки.

«И сутки у нас уйдут для того, чтобы заполнить систему, прогреть ее, запустить котельную и выйти на нормативный уровень», — сообщил мэр Находки Тимур Магинский.

