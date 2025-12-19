Прокуратура в Домодедово проконтролирует ход расследования дела о совершении наезда на инспектора ДПС
Фото: [Прокуратура МО]
Городская прокуратура Домодедово взяла на контроль ход расследования уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
Преступление было совершено утром 19 декабря на участке дороги А-107 ММК в Домодедово. Мужчина в возрасте 29 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, проигнорировал законные требования инспектора ДПС об остановке машины. Кроме того, злоумышленник увеличил скорость и совершил наезд на правоохранителя.
На мужчину завели уголовное дело. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры. Водитель был задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
