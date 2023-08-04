«Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в новых регионах

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на своей странице в социальной сети проинформировал, кого партия выдвигает кандидатами на должности глав в новых регионах, сообщает агентство «РИА Новости».

«Мы вместе занимались гуманитарной помощью, эвакуацией людей, восстановлением разрушенных объектов, готовили и проводили референдум. Вместе решаем проблемы. Так же, как и главам ДНР и ЛНР, опыта им не занимать. Равно как и уважения жителей», - отметил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак

Партию «Единая Россия» на предстоящих местных выборах будут представлять граждани РФ, которые в настоящее время выполняют роль и.о глав: Денис Пушилин (ДНР), Евгений Балицкий (Запорожская область), Леонид Пасечник (ЛНР), Владимир Сальдо (Херсонская область).

Депутат Андрей Турчак отметил, что особенно много опыта у Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, что неудивительно. На протяжении военной агрессии со стороны Украины, начиная с 2014 года, они решали ряд вопросов в период обстрелов, ликвидировали последствия разрушений, контактировали с местным населением. Они авторитетные и знают, какие актуальные проблемы необходимо решать в первую очередь.

Генсовет партии «Единая Россия» одобрил данное решение. Теперь об этом будет проинформирован президент Владимир Путин, который может согласиться или предложить другие кандидатуры для рассмотрения.