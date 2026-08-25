«Выше, чем год назад». Средняя выплата в РФ достигла почти 26 тыс. руб.

По данным Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонда), средний размер пенсии неработающих российских пенсионеров в июле 2026 года составил 25 834 рубля, сообщает РИА Новости .

Годом ранее, в июле 2025-го, этот показатель находился на уровне около 23 999 рублей. Таким образом, за 12 месяцев выплаты выросли примерно на 1,8 тыс. рублей.

Лидером по размеру средних пенсионных выплат среди регионов остается Чукотский автономный округ — там пенсионеры в среднем получают 43 965 рублей.

Ранее сообщалось о том, что многодетные матери в России получают право выйти на пенсию раньше.