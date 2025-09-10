Футболисту Смолову грозит до пяти лет лишения свободы за драку в «Кофемании»

Адвокат Александр Бенхин рассказал, что после возбуждения уголовного дела в отношении российского футболиста Федора Смолова ему может грозить от трех до пяти лет лишения свободы, сообщило интернет-издание «Абзац».

По информации СМИ, в отношении футболиста возбуждено уголовное дело. Основанием стала драка, которая произошла в конце мая в московской «Кофемании». Смолов ранее комментировал инцидент. По словам футболиста, его спровоцировали на конфликт. Один из участников событий считает, что Смолов и его компания вели себя шумно. Они настойчиво интересовались у посетителей, за какой футбольный клуб они болеют. Разбираться, кто прав, на основании материалов дела будет судья.

Адвокат Александр Бенхин рассказал, что футболиста могут привлечь к ответственности по статьям о хулиганстве и причинении вреда здоровью.

«По статье 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) предусмотрен срок до трех лет. Хулиганство с применением насилия (статья 213 УК РФ) – срок до пяти лет», – подчеркнул Бенхин.

Адвокат высказал мнение, что сотрудники правоохранительных органов получили объективную информацию, которая стала основанием для возбуждения уголовного дела. Эксперт напомнил, что пострадавшая сторона заявляла об отсутствии претензий к футболисту. Несмотря на отказ писать заявление, правоохранители увидели состав преступления в действиях Смолова, считает адвокат Бенхин.

«Опять же, если человек к нему не имеет претензий, он может ходатайствовать о том, чтобы дело было прекращено», – отметил эксперт.

