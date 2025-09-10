Блиновскую выпускают по УДО: сможет ли «королева марафонов» снова продавать курсы по исполнению желаний?

Блогер Елена Блиновская может выйти по УДО до конца текущего года. Такую схему сейчас пытается осуществить защита Блиновской, сообщает SHOT. Вступление приговора в силу затягивается из-за постоянных апелляционных жалоб, последняя из которых была отклонена из-за ошибок в оформлении. Блиновская остается в СИЗО, день нахождения в котором считается за полтора, что позволяет существенно сократить основной срок. Выйдет ли «королева марафонов» по УДО и возьмется ли она за старое — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Запрет на создание марафонов

По словам юриста Юрия Капштыка, пребывание под домашним арестом и нахождение в СИЗО засчитывается в общий срок в повышенном режиме.

«Действительно, если у нее пройдет обжалование и будут соблюдены условия пребывания, то она может рассчитывать на условно-досрочное освобождение», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Сможет ли Блиновская снова создавать марафоны — пока неизвестно, однако юрист отметил, что ей будет выдано предписание о запрете данного вида деятельности. По истечении времени этот запрет будет снят.

Фото: [ соцсети ]

«Поэтому будет она заниматься или нет — это уже на совести самой Блиновской. Возможно, она сменит тактику, действительно фундаментально подготовится, привлечет лиц, которые смогут давать дополнительные и действительно хорошие знания, если будет учитываться горький опыт предыдущей деятельности, то может и будет польза. Это может быть в виде учебных программ, но никак не марафоны. Тем более, что для проведения обучающих программ у людей все же должно быть специальное образование», — добавил эксперт.

Применит более изощренные схемы

Клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметила, что Елене Блиновской будет очень тяжело перестраиваться на обычную жизнь после заключения.

«С одной стороны, возвращение домой после заключения — это всегда очень радостное, ожидаемое событие. С другой стороны, это все равно внутренняя психологическая перестройка, нужна адаптация. Поэтому этот процесс легко не проходит ни у кого, даже у очень мощных, сильных личностей. И, кстати говоря, Блиновская обладает качествами лидера, поэтому я бы все-таки причислила ее к людям не с хлипкой психологией, а с достаточно устойчивой и адаптивной», — подчеркнула психолог.

«Королеве марафонов» будет тяжело, но этот период адаптирования, по словам эксперта, пройдет у нее достаточно быстро и наименее безболезненно.

«Вряд ли она будет заниматься марафонами снова. Это нужно быть человеком, который совсем не учитывает вообще ничего, а она как раз другая личность. Она имеет определенную гибкость, умеет подстраиваться под обстоятельства, видеть ситуации со всех сторон. Поэтому нет, к марафонам она не вернется», — добавила Абравитова.

Однако, продолжила она, важно понимать, что Блиновская из тех личностей, которые рискуют.

Фото: [ соцсети ]

«Обратите внимание — почему попала опять в СИЗО? Потому что она, будучи под домашним арестом, под запретом выхода из дома, пошла на новогоднюю вечеринку. То есть, в принципе, это человек в моменте приверженный риску. Поэтому рисковать она будет, конечно, но она найдет другие схемы, манипуляции, потому что эта мошенническая, манипулятивная природа — это природа. Это сидит в человеке, он так устроен», — пояснила психолог.

Именно поэтому, по мнению эксперта, жить жизнью обычного гражданина Блиновская не сможет. Ее натура, ее личность будет тянуть ее на различные авантюры.

«Но, будучи человеком неглупым, она, конечно, учтет определенные моменты, тем более вот этот опыт выхода на новогоднюю вечеринку к подруге, что все-таки чревато последствиями достаточно тяжелыми. Поэтому здесь, скорее, будут применены либо более изощренные схемы, либо, возможно, через посредничество она будет что-то делать. Может быть, вообще постарается делать свои дела не на территории России. Но в любом случае, жить обычной жизнью такие люди не могут», — продолжила Абравитова.

Авантюрная жилка все равно толкает таких людей на деятельность, находящуюся либо вне закона, либо на грани.

«Особенно, когда человек имеет такой опыт управления массами, выжимания из этих масс денег. У нее это получалось, получалось красиво и легко. Она почувствовала этот вкус, он ей понравился и забыть его очень сложно», — заключила эксперт.

