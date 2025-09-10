Уголовное дело возбуждено против футболиста Смолова за драку в «Кофемании»

Согласно показаниям одного из участников событий, Смолов и его компания вели себя шумно, спрашивая других гостей, за какие футбольные клубы они болеют. Мужчина рассказал, что футболист попытался завести разговор с женщиной за соседним столиком, а после ее ответа возник словесный конфликт, переросший в драку.

В результате потасовки пострадал один из посетителей кафе. Мужчина получил перелом нижней челюсти и стенки глазницы. После драки Смолов пытался загладить вину, предлагая оплатить счета всех присутствующих, однако его предложение было отвергнуто.

Как утверждает собеседник RT, это и то, что его компания не узнала в нем известного игрока, стало причиной агрессии.

Сам Смолов утверждает, что пытался договориться с пострадавшей стороной разрешить ситуацию без вмешательства правоохранителей, однако мужчина начал шантажировать футболиста и требовать деньги за то, чтобы видео с дракой не разлетелось в соцсетях.

