«Идет работа на поиск бреши в сам город»: военкор Коц объяснил цель налета БПЛА на Москву

Военный корреспондент Александр Коц в своем телеграм-канале высказал мнение, какую цель преследовала Украина при налете дронов на Москву.

Эксперт напомнил, что в Нью-Йорке состоится встреча президентом США и Украины. Александр Коц считает, что глава киевского режима часто использует различные пиар-акции. Налет дронов на столицу РФ — очередная акция Украины. Ее цель — показать мощь ВСУ, продемонстрировать намерение продолжать боевые действия.

«Любитель красивых пиар-жестов Зеленский на встречу с Трампом решил привезти красивую картинку Москвы, затянутой черным дымом», — написал военный корреспондент Александр Коц.

Эксперт отметил, что с одной стороны, ВСУ не удалось добиться желаемого результата. С другой стороны, Украина провела разведку боем. По состоянию на утро (08:00) 23 сентября на подлете к Москве были сбиты уже 32 БПЛА. Дроны не смогли преодолеть систему ПВО. Однако три десятка дронов смогли пройти сотни километров. Для Украины это также результат.

«Идет работа на поиск бреши в сам город. А ее нет», — пояснил эксперт.

Эксперт рассказал, что в личных сообщениях получает фото с Яндекс-карт с «Панцирем». Александр Коц пояснил, что ПВО Москвы — это система, которая состоит из большого количества средств поражения. Объекты, которые пролились в Сеть, могут специально указывать противнику ложные позиции.

«С помощью массированного налета они пытаются вскрыть всю систему противодействия, а не то, что можно найти в общем доступе», — высказал мнение эксперт.

Ранее политолог Маркелов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал, зачем Норвегия и Дания подогревают истерию вокруг дронов.