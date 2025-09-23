Российский след или политическая игра: Европа раздувает истерию после нашествия дронов над аэропортами

Дания и Норвегия проведут расследование появления БПЛА над аэропортами. Страны пытаются найти связь между инцидентами. Политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, найдут ли европейцы российский след в появлении беспилотников.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на ведомство, полиция Дании не нашла связи между закрытием аэропортов в Копенгагене и Осло из-за обнаружения беспилотников в их воздушном пространстве. По словам эксперта Маркелова, сейчас в странах возможно два сценария: политический и реальный.

«Политический сценарий должен показать потенциального врага в невыгодном свете и нагнетать обстановку для самого себя. Есть сценарий реальный — с использованием силовиков, без привлечения политиков. Через эти два сценария реализуются последствия любого подобного ЧП: от взрыва на “Северном потоке-2” до любых провокационных вещей», — пояснил эксперт.

Специалист отметил, что все политические вопросы координируются из Брюсселя.

«Очевидно, что появление российского следа возможно лишь с их согласованием и при наличии выгоды для нагнетания рядового европейца. Второй сценарий — силовики расследуют, как и положено. Вообще северные страны менее искушенные по пропагандистским трюкам из Брюсселя. Поэтому они чаще идут по силовому сценарию, если их там жестко не наклонят», — выразил мнение политолог.

При этом даже некоторые европейские специалисты не соглашаются с версией того, что Россия имеет отношение к запуску дронов в Польшу. И таким же образом они относятся и к нынешней ситуации, пояснил эксперт.

«Все пытаются найти истину, поскольку России такие трюки неинтересны. Россия если вмажет, то вмажет, мало не покажется. Если не вмазала, значит не РФ», — заключил Маркелов.

