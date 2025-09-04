Юрист развеял миф о лимите в три дня для больничных

В соцсетях активно обсуждают информацию, которая появилась в СМИ. Согласно новым правилам выписки листа нетрудоспособности, который в народе привыкли называть больничным, пациент якобы вправе взять больничный только на три дня, если за полгода до этого оформлял три-четыре листа нетрудоспособности. Юрист, адвокат Антон Габович рассказал, правильно ли россияне поняли требование Минздрава России, сообщила rostovgazeta.ru.

Юрист рассказал, что официального подтверждения ограничениям нет. Кроме того, никаких изменений по числу больничных и сроку пребывания на нем, официально не предусмотрено. Эксперт, ссылаясь на приказ Минздрава, указал, что стоматолог вправе выписывать больничный лист до 10 дней включительно, а лечащий врач — до 15 календарных дней. Юрист отметил, что если пациент за указанный период не выздоровел, то больничный ему продлят. Его откроют на основании решения врачебной комиссии.

«Лист нетрудоспособности врач выписывает столько раз и на тот срок, который требует нетрудоспособность пациента», — констатирует собеседник RostovGazeta.

Юрист рассказал, что некоторые недобросовестные работники незаконно уходят на больничный. Они не занимаются лечением, а проводят досуг по собственному усмотрению. По этой причине в Минздраве вынуждены вводить различные ограничения. Антон Габович отметил, что по его данным, в ведомстве обсуждали намерение установить другие нормы по пребыванию на больничном. На данный момент в приказ ведомства о форме и порядке выдачи листов нетрудоспособности изменения внесены не были.

«Действительно, эта тема обсуждалась, и я видел документы, которыми это предусматривалось. Однако в приказ Минздрава России о форме и порядке выдачи листов нетрудоспособности, изменения не внесены. Поэтому ростовчанам не о чем беспокоиться — никаких ограничений по выдаче листков нетрудоспособности сегодня нет. Сколько врач сочтет необходимым, наблюдая за состоянием здоровья человека, столько дней пациент и будет находиться на больничном», — резюмирует юрист.

Ранее сообщалось, что российские компании предупредили о штрафах за работу сотрудника на больничном.