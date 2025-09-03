Руководителей, заставляющих работать на больничном, ждут штрафы

Привлечение сотрудника к работе во время его официального больничного является прямым нарушением трудового законодательства и грозит работодателю существенными штрафами.

Как сообщила в интервью RT Юлия Санина, директор по персоналу сервиса «Работа.ру», нахождение на больничном полностью освобождает работника от исполнения каких-либо служебных функций.

Эксперт напомнила о том, что право гражданина на охрану здоровья закреплено на федеральном уровне. Любые попытки руководства принудить сотрудника к работе в этот период являются незаконными. В такой ситуации работник имеет полное право подать жалобу в Государственную инспекцию труда (ГИТ).

Подобные действия со стороны компании квалифицируются по Кодексу об административных правонарушениях. Как уточняет Санина, нарушение влечет за собой административную ответственность.

Кроме того, эксперт разъяснила финансовые последствия для самого сотрудника, если он решит работать по собственной инициативе. Трудовое законодательство не допускает двойного вознаграждения: работник может получить либо заработную плату за выполненные задачи, либо пособие по временной нетрудоспособности, но не то и другое одновременно.

Ранее работодатели объяснили, почему заставляют сотрудников работать даже на больничном.