Клубы дыма поднимаются в небо: жители Владивостока назвали пожар на складе самым масштабным
«Восток-Медиа»: во Владивостоке из-за пожара распространяется запах гари
Жители Владивостока проинформировали, что из разных точек города виднеются клубы черного дыма, сообщил vostokmedia.com.
По информации издания, горожане обеспокоены пожаром. Они переживают из-за того, что дым виднеется из разных районов Владивостока. Люди назвали зрелище жутким. Приморцы сообщили о запахе гари, который распространился по городу. Жители уверены, что ситуация накаляется. Очевидец поделился, что сегодня в городе дует сильный ветер. Он считает, что погодные условия могут способствовать усилению возгорания.
«Надеюсь, у пожарных получится предотвратить огонь как можно быстрее», — поделился очевидец.
По информации издания, горожане фотографируют клубы дыма и снимают происходящее на видео. Жители предположили, что горит склад строительных материалов. В телеграм-канале МЧС России уже появилась официальная информация относительно происходящих в городе событий.
Жители микрорайона бухты Тихой в соцсетях сообщили, что уже чувствуют запах гари. По информации издания, район расположен вдали от места пожара. Горожане оставляют комментарии в телеграм-каналах. Они уверены, что нынешний пожар — один из самых масштабных за последние годы.
