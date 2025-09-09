В Петербурге люди оказались в ловушке в горящем доме

В Санкт-Петербурге на Большом Смоленском проспекте вспыхнул жилой дом. Люди, оказавшиеся в ловушке на верхних этажах, криками привлекали внимание спасателей, одного из пострадавших доставили в реанимацию. Об этом сообщает Lenta.ru.

Крупный пожар в жилом доме на Большом Смоленском проспекте Петербурга потребовал усилий десятков спасателей. Огонь охватил несколько окон на верхних этажах здания, отрезав путь к отступлению для части жильцов.

Сообщается, что из горящего здания спасателям удалось эвакуировать двух человек. Один из них получил серьезные повреждения и был в срочном порядке госпитализирован в отделение реанимации. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Для ликвидации возгорания пожарные расчеты работали в усиленном режиме — происшествию присвоили повышенный ранг «1-БИС». Причины возникновения огня пока остаются неизвестными и выясняются специалистами.

Ранее стало известно, что перед пожаром в квартирах на юго-западе Москвы прогремел сильный взрыв.