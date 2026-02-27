Медсестра извинилась перед пациенткой и планирует уволиться: подробности инцидента в новокузнецком роддоме

В Сети появилась жалоба на медсестру новокузнецкого роддома. Пациентка с кровотечением заявила, что сотрудница единственного в городе роддома уснула во время заполнения документов для госпитализации. Корреспондент VSE42.RU получил комментарий медсестры.

По информации издания, россиянка оставила жалобу в соцсетях. Она написала, что при оформлении пациентки с кровотечением на восьмом месяце беременности медсестра засыпала. Предположительно, она дремала несколько раз по несколько минут. Автор поста снял на видео сотрудницу больницы и выложил в Сеть.

По данным издания, реакция пользователей Сети оказалась неоднозначной. Многие стали на сторону медсестры. Они предположили, что женщина сильно устала из-за тяжелых ночных дежурств и физически не могла бороться со сном.

Корреспондент VSE42.RU связался с медсестрой. Женщина призналась, что считает инцидент позорным. Она намерена уволиться по собственному желанию. Сотрудница больницы уверена, что дефицита кадров нет. Медсестра рассказала, что в тот день не имела возможности отдохнуть перед сменой.

«Под вечер меня начало вырубать, но отдохнуть не получалось, нужно было работать. Потом поступила женщина, ночью мне было ужасно плохо, и меня раза 3 точно вырубило», – призналась собеседница.

Медсестра рассказала, что извинилась перед пациенткой. Она не понимала, что засыпает. Пациентка успела снять произошедшее на видео и выложить его в Сеть.

