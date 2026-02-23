Семьи из Приморья, чьих сыновей перепутали в роддоме в 1989 году, готовят иск в Верховный суд

Как сообщил представитель потерпевших, адвокат Александр Зорин, документы по этому делу уже переданы в редакцию информагентства.

«Мы получили решение кассационной инстанции. В Верховный суд России будем обращаться 25 февраля», - сказал он.

История двух семей, Семеновых и Москальковых, началась в 1989 году, когда в стенах роддома их новорожденных сыновей случайно перепутали. Правда всплыла спустя десятилетия, когда генетическая экспертиза подтвердила роковой обмен. Мужчины, всю жизнь прожившие с неродными родителями, а также их биологические семьи и другие родственники объединились в гражданском иске. Они требовали от государства (ответчиками выступали Минфин, Минздрав и краевые власти) компенсацию морального вреда в размере 30 миллионов рублей. Однако суды всех инстанций пока отказываются признать за ними право на такую выплату.

