Мошенники маскируются под полицию: МВД предупреждает о «видеообысках» — по такой схеме подросток убил человека в Москве

Полицейские не имеют права проводить так называемые видеообыски через мобильные телефоны или мессенджеры. Об этом в интервью ТАСС, посвященном проекту «Перезвони сам», заявил начальник пресс-службы столичного главка МВД России Владимир Васенин.

В подтверждение своих слов представитель МВД привел реальный случай, произошедший в Москве. Как рассказал Васенин, в столицу приехал молодой человек, который впоследствии совершил убийство с использованием ножа. Когда сотрудники правоохранительных органов стали разбираться в обстоятельствах, выяснилась примечательная деталь.

По данным собеседника ТАСС, еще у себя дома, в городе, откуда прибыл несовершеннолетний злоумышленник, он участвовал в сеансе так называемого видеообыска, организованного дистанционными мошенниками.

«Заходит в квартиру мама и говорит: "Ну остановись, это мошенники". На что он отвечает: "Мама, я выполняю задание для государства. Мне обещали за это премию в 1 млн руб."», — рассказал начальник пресс-службы.

Взрослые, по словам представителя МВД, оказались бессильны повлиять на сына, который уже находился под психологическим воздействием злоумышленников. В итоге молодой человек отправился в столицу, где и совершил тяжкое преступление.

Васенин призвал россиян немедленно прекращать разговор в подобных случаях и самостоятельно перезванивать в официальные инстанции по номерам, указанным на сайтах ведомств.

«Я еще раз хочу напомнить, что видеообыск [по сотовому телефону] вообще не предусмотрен никаким кодексом, в том числе Уголовно-процессуальным, это следственное действие. Обыск проводится только тогда, когда уполномоченное лицо приезжает на то место, где он должен быть проведен. Никаких видеообысков не существует», — сказал он.

Ранее сообщалось, что МВД РФ дало рекомендации россиянам по защите личной информации в интернете.