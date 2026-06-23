«М.Видео», «О’Кей» и «Синема Парк»: Нижний Новгород за полгода лишился десятков магазинов и развлечений

С начала года жители Нижнего Новгорода распрощались с несколькими крупными брендами, сообщил newsnn.ru. На улице Белинского перестали функционировать «М.Видео» и «Дирижабль», на проспекте Ленина закрыл свои двери гипермаркет «О’Кей». В ТЦ «Рио», «Республика» и «Золотая миля» теперь не найти Modis, O'Stin и обувную сеть Zenden. В списке утраченных объектов числятся кинотеатр «Синема Парк» и детский центр «Изумрундия», располагавшиеся в ТЦ «Фантастика». В городе циркулируют слухи о возможном сокращении присутствия сетей «Лэтуаль» и Gloria Jeans.

Как пояснил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, ключевыми факторами ухода арендаторов стали увеличение налогового бремени на имущество торговых центров и серьезные изменения в покупательском поведении.

На одной из встреч с представителями СМИ бизнес-омбудсмен отметил, что ТЦ не имеют возможности сменить местоположение, а значит, не могут уменьшить налоговую нагрузку. При этом за последние годы структура розничной торговли претерпела значительные изменения: все больше потребителей переходят на онлайн-покупки, что ведет к оттоку арендаторов из торговых комплексов.

По мнению эксперта, добавилась и проблема с пересмотром арендных ставок. В мае на встрече с заместителем губернатора Нижегородская ассоциация владельцев ТЦ заявила о повышении платы за землю в два-пять раз, назвав это «экономически необоснованным и внезапным» решением. Предприниматели обратились к властям региона с просьбой пересмотреть коэффициент и дать рынку возможность адаптироваться к новым условиям.

«Освобождающиеся места в торговых центрах занимают другие арендаторы под оказание услуг (парикмахерские салоны, спортивные и медицинские центры)», — в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области сообщили NewsNN.

Ранее сообщалось, что в Севастополе отменили уличные мероприятия и сократили работу ТЦ.