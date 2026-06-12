Операция длилась несколько часов: Ольга Бузова прооперирована после домашней травмы

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова перенесла хирургическое вмешательство на нижней конечности. О произошедшем Super рассказал PR-директор артистки Антон Богославский.

По словам представителя звезды, травму Бузова получила в домашних условиях. Детали происшествия Богославский не уточнил, однако подчеркнул, что повреждение оказалось настолько серьезным, что потребовалось оперативное лечение.

Сама операция, как сообщил пиар-директор, длилась несколько часов. В настоящий момент, по информации от ее представителя, певица находится в больничной палате и постепенно приходит в себя после наркоза. Ее состояние оценивается как стабильное.

«Ольге провели операцию на ноге. Она длилась несколько часов. Сейчас Ольга уже находится в палате, где отходит от наркоза», — рассказал Богославский Super.

В связи с ухудшением состояния здоровья артистки, как уточнил Богославский, пришлось скорректировать ее концертный график. Выступление, которое было запланировано в Ростове-на-Дону, принято решение перенести. Новой датой концерта, согласно информации от PR-директора, выбрано 6 августа. Остальные выступления в рамках гастрольного тура, по словам представителя, пока остаются в силе, но могут быть пересмотрены в зависимости от динамики восстановления певицы.

«К сожалению концерт, который должен был пройти завтра в Ростове на Дону, нам пришлось перенести на 6 августа», — сказал представитель певицы.

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