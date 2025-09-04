«Потенциально деструктивный нарратив»: появилась рецензия на сериал «Театральная зона»
Главный редактор ИА «РосБалт», доцент Финансового университета при правительстве РФ Николай Яременко написал рецензию на сериал «Театральная зона», сообщил rosbalt.ru.
По мнению эксперта, сериал «Театральная зона» — упущенная возможность для создания глубокого социально-значимого произведения. Вместо фундаментального анализа сложной реальности тюремной системы создатели выбрали путь поверхностной романтизации, что привело к формированию упрощенного и эстетизированного взгляда на места лишения свободы.
По мнению Яременко, сериал не смог выполнить потенциально важную задачу — деконструкцию стереотипов и демонстрацию многогранной правды о человеческой природе в экстремальных условиях изоляции. Вместо этого произведение увлеклось внешней эстетикой и использованием манипулятивных символических образов, что характерно для развлекательного контента.
«В мире, где медиа формируют наше восприятие реальности, подобная идеализация мест лишения свободы — не просто ошибка, а потенциально деструктивный нарратив», — резюмировал эксперт.
Ранее сообщалось, что режиссер фильма «Брат 3» хочет экранизировать историю Наговициной.