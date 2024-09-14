Reuters: ВСУ передали США цели, по которым намерены бить дальними ракетами

Украина передала США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые украинское командование намерено атаковать западными дальними ракетами, сообщил Reuters со ссылкой на собственные источники.

Источники рассказали, что ранее ВСУ уже составляли список. Однако его пришлось переписывать. Так, украинское командование надеялось, что сможет разбивать российские военные аэродромы. Однако в США и Великобритании предупредили, что объекты находятся в таких районах, куда ракеты ATACMS не смогут долететь.

В новом списке ВСУ следующие стратегически значимые объекты, расположенные в разных областях России: склады топлива и оружия, командные пункты и места сосредоточения войск. Также известно, что, кроме ATACMS, ВСУ будут использовать Storm Shadow (Великобритания) и SCALP (Франция). Источники издания сообщили, что некоторые страны сняли ограничения и проинформировали об этом киевский режим, но в публичном пространстве не хотят пока об этом сообщать.

Ранее сообщалось, что Москва отреагирует на удары ВСУ вглубь РФ так, что мало никому не покажется.