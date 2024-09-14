Рябков: Москва отреагирует на удары ВСУ вглубь РФ так, что мало не покажется

Сергей Рябков сообщил, что Кремль проинформирован о принятом решении Запада об ударах ВСУ вглубь России. Также известно, что Украине уже передали это сообщение. Спикер отметил, что Россия готова к абсолютно любому развитию ситуации. В случае подобных атак Армия России будет отвечать жестко и решительно.

«Президент все сказал на эту тему. Решение такое есть, все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны, поэтому мы готовы ко всему. И будем реагировать так, чтобы мало не показалось», — заявил Рябков.

Спикер отметил, что Запад начал очень рискованную игру, до сих пор не оценив ее серьезности и последствий. Противник России находится в разных странах, в частности, США и Великобритании. Лидеры продолжают вести игры против РФ.

В настоящее время Запад официально не объявил о своем решении. Однако лидеры не скрывают, что обсуждают данный вопрос.

Ранее сообщалось, что Медведев не исключает возможность использования ядерного оружия в случаях, когда Запад переходит определенные границ, в частности, допускает возможным удары ВСУ вглубь России.