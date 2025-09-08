Роспотребнадзор после жалобы россиян проверит информацию о личинках в конфетах

В Роспотребнадзоре отреагировали на информацию о конфетах, в которых жители Самарской области обнаружили личинки и паутину, сообщил sovainfo.ru.

В редакцию sovainfo.ru обратилась читательница, которая рассказала об инциденте с шоколадными конфетами. Женщина сообщила, что лакомства купил супруг в магазине известной сети. По словам горожанки, муж укусил конфету, не глядя на нее. Он почувствовал странный вкус. Мужчина решил рассмотреть конфеты. Супруги обнаружили в них личинки и паутину.

По информации издания, на инцидент отреагировали в региональном Роспотребнадзоре. В ведомстве призвали горожан сообщить детальную информацию о покупке: адрес магазина, название конфет, производителя продукта. Граждан просят написать официальное обращение.

В ведомстве сообщили, что употребление продукции с личинками негативно влияет на здоровье человека. В Роспотребнадзоре намерены принять необходимые меры, чтобы некачественная продукция не оказывалась у потребителей.

Ранее эксперт Кадочников рассказал о хитростях, на которые идут производители шоколада ради сохранения цены на продукцию в условиях высоких цен на различные ингредиенты.