«Внутри ничего не будет»: эксперт рассказал хитрости, на которые идут производители шоколада

Предприниматель Сергей Кадочников отметил, что главный ингредиент шоколада — это какао, которое производится только в двух регионах мира. Западная Африка и Южная Америка в последнее время потерпели убытки из-за природных катаклизмов: аномально низкие температуры, засуха и ливни. Множество деревьев погибло из-за болезней.

Независимый консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин рассказал, что закупщики настаивают на сохранении цены. В противном случае спрос на товар упадет. По их мнению, потребитель не так остро реагирует на изменение состава шоколада, чем на его цену. Эксперт считает, что такая тенденция побуждает производителей искать выход из ситуации: уменьшать вес или менять рецептуру.

«И мы получаем такую трансформацию ассортимента, которую можно назвать деградацией. В первую очередь из-за уменьшения размеров и веса. Скоро мы будем упаковку покупать, на которой нарисована шоколадка, и внутри ничего не будет. Это же абсурд! Вы убьете бренд, если так будете делать!» — высказал мнение Михаил Лачугин.

По мнению Лачугина, на прилавках магазинов все больше появляется шоколадной продукции с различными добавками: джемами, цукатами, орехами, пастой, йогуртами, печеньем. Шоколад нередко заменяют глазурями. Предприниматель Кадочников отметил, что иногда производители идут на другую хитрость — указывают содержание ингредиентов в пределах показателей. Например, от 5% до 7%.

«И, условно, какая-то региональная фабрика кладет 5% какао, а столичная — 7%. Иначе столичная просто не продаст никуда свои конфеты. Так было всегда: есть продукция для элитных магазинов, а есть — для бюджетных», — рассказал Сергей Кадочников.

Ранее экономист Холод назвал причины роста стоимости мяса в России.