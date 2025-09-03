«Муж съел не глядя»: самарцы обнаружили в конфетах паутину и личинок

Жительница Самары рассказала, как супруг приобрел в популярной сети гипермаркетов шоколадные конфеты с паутиной и личинками, сообщил sovainfo.ru. Женщина прислала в редакцию фото, на которых в разрезанной шоколадной конфете видно большое количество насекомых.

Читательница рассказала, что конфеты покупал супруг. Он посетил магазин 1 сентября. На следующий день семья устроила чаепитие.

«Одну (конфету. — Прим. ред.) из них муж съел не глядя», — рассказала sovainfo.ru жительница Самары.

Женщина рассказала, что супруг обратил внимание только на вторую конфету, которую начал есть. Он отметил, что первая показалась ему невкусной и странной. Женщина с иронией отметила, что с шоколадной конфетой с орехами в организм ее мужа попал также белок. Остальные конфеты были выброшены.

Представители Роспотребнадзора Самарской области рассказали, что в случае приобретения некачественного товара покупатель вправе вернуть его либо заменить. В свою очередь продавец имеет право заказать независимую экспертизу. Исследование он оплачивает самостоятельно. В случае необоснованной жалобы потребитель обязан компенсировать затраты. За помощью покупателям и продавцам рекомендовано обращаться в Роспотребнадзор.

