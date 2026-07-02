Свыше 160 законов и почти 80 инструментов: в Балашихе обсудили, как государство поддерживает участников СВО

Заместитель председателя комитета Государственной думы по молодежной политике Александр Толмачев принял участие в круглом столе по вопросам спецоперации. Мероприятие состоялось в городском округе Балашиха, сообщили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в пресс-службе депутата.

В культурно-досуговом центре «Заря» прошел круглый стол, посвященный вопросам поддержки участников специальной военной операции. В мероприятии приняли участие председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров. Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев отметил, что с начала СВО в поддержку бойцов и их близких принято свыше 160 федеральных законов.

«В 2025 году на базе Госдумы провели круглый стол о наставничестве ветеранов спецоперации и их участии в воспитании новых поколений. По его итогам вместе с тремя коллегами подписал поручение Государственной Думы в адрес Правительства, которое ускорило утверждение Концепции развития наставничества в России до 2030 года. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал это распоряжение 21 мая 2025 года. Важно, что эта тема остается в фокусе внимания государства и новые меры разрабатываются и внедряются на всех уровнях власти», — подчеркнул Александр Толмачев.

В Московской области эффективно работают почти 80 инструментов по поддержке бойцов СВО и их родных. Среди них — обеспечение бесплатной реабилитацией, этой возможностью воспользовались более тысячи участников спецоперации. Во время круглого стола ветераны специальной военной операции внесли предложения в Народную программу партии «Единая Россия».

«Круглый стол состоялся в значимую дату, День ветеранов боевых действий. Они отстаивали интересы Родины во время конфликтов в Афганистане, на Кавказе и в ходе СВО. Наказы участников специальной военной операции — это прямые рекомендации к действию, информация о том, чем необходимо дополнить уже работающие меры, которую мы получаем из первых рук. Среди самых важных задач, которые поставили ветераны, — расширение программ реабилитации и ресоциализации. Помощь участникам СВО в возвращении к мирной жизни, в расширении и облегчении доступа к профессиональной переподготовке, трудоустройству, педагогической, патриотической и воспитательной работе — это цели „Единой России“ на ближайшее время», — отметил Александр Толмачев.

Ранее сообщалось, что депутат ГД Толмачев встретился со студентами колледжа «Энергия» в Балашихе.