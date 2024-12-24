Центробанк назвал опасность снижения ключевой ставки

ЦБ РФ ответил на запрос депутата ГД Дениса Парфенова о снижении ключевой ставки, сообщило РИА Новости. В письме указаны причины, которые не позволят снизить ставку в настоящее время.

Письмо с ответом на запрос есть в распоряжении РИА Новости. В документе сообщается об опасности в случае снижения ключевой ставки. В частности, указан дефицит рабочей силы и других ресурсов. Специалисты также предполагают возможный рост издержек в случае, если в текущей экономической ситуации производители решать вложить дешевые деньги в инвестирование или выплату заработной платы. В таком случае произойдет дополнительный разгон инфляции.

«Снизить ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда спрос уже превышает возможности предложения, опасно», — указано в сообщении.

В документе указано, что дешевые кредиты не смогут изменить текущую ситуацию. Производители не получат сразу резервные ресурсы, но обретут новые деньги. Специалисты учли также отсутствие нового оборудования и транспортных мощностей. В таких условиях повысится конкуренция и вырастут издержки, но не само производство. В итоге поднимутся цены на выпускаемую продукцию.

В ЦБ также считают нерациональным вводить льготное кредитование. Оно должно применяться исключительно для решения наиболее приоритетных экономических задач.

Ранее сообщалось, что Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне в 21%.