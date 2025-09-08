В Кемерово мужчина чуть не разгромил заправку из-за отказать дать ему прикурить

В пресс-службе Росгвардии Кузбасса проинформировали, что на автозаправочной станции в Кемерово один из посетителей агрессивно отреагировала на отказ сотрудника дать ему прикурить, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации правоохранителей, агрессию проявил местный житель. 56-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кассир отказалась дать ему прикурить. Посетитель устроил дебош. Сотрудники АЗС воспользовались тревожной кнопкой. Кассир рассказала, что сначала мужчина выражался нецензурной лексикой и кричал.

В ведомстве сообщили, что передали гражданина сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

«В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей», —отметили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны. Воспользоваться услугой могут физические и юридические лица. При срабатывании тревожной кнопки сотрудники оперативно прибывают по указанному адресу. Жителям Подмосковья также рекомендовали воспользоваться предложенной услугой: сотрудники поделились статистикой проникновения в жилые дома региона.

