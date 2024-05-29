В Кузбассе нетрезвый пациент напал на медиков

В Прокопьевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на вызов, чтобы оказать помощь медикам, сообщает sibdepo.ru .

В Прокопьевске стало плохо прохожему, который находился в состоянии алкогольной зависимости. Очевидцы события вызвали бригаду скорой помощи. Медики начали оказывать помощь, но мужчина вел себя агрессивно. Он начал нападать на одного из фельдшеров.

Врачи воспользовались кнопкой экстренного вызова сотрудников Росгвардии, установленной в автомобиле. Выяснилось, что агрессию проявлял 44-летний местный житель. Его доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

В Государственной Думе неоднократно поднимается вопрос защиты медиков скорой помощи. Они приезжают на вызовы и часто становятся жертвами нападений, как со стороны пациентов или их родственников, так и обычных прохожих. Нередки случаи, когда медики увольняются. Депутаты приняли ряд штрафов для нарушителей.

Ранее мы сообщали, что пьяный житель Междуреченска упал на улице с пакетом оружия в руках, который обнаружили прибывшие на место медики.